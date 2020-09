Internetkriminelle schneiden ihre Inhalte auf die aktuelle Situation zu, wie Julia Klaus in ihrem Text über Cyberkriminalität in Corona-Zeiten darlegt. So wird beispielsweise eine Karte mit den Infiziertenzahlen dafür genutzt, um Passwörter und Daten auszuspähen. Eine weitere Gefahr geht von Phishing-Mails aus, die auf das Coronavirus spezifiziert sind. Trolle versuchen außerdem, über die Plattform Zoom, die bei Videokonferenzen beliebt ist, pornografische oder antisemitische Inhalte zu verbreiten.