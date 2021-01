Das ist ein Trugschluss. In der heutigen Bundespressekonferenz betonte Virologe Christian Drosten, dass das Sequenzieren von Viren - außer in Großbritannien und Dänemark - bisher weltweit keine große Rolle gespielt hat, weil es schlicht nicht nötig war. Zudem seien die Mutanten in Großbritannien nicht durchs Sequenzieren aufgefallen.