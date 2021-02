Die für die Verteilung zuständigen Länder wettern gegen den Bund, die SPD-Ministerpräsidenten - wir sind in einem Mega-Wahljahr - ganz besonders. Als wäre die SPD nicht in der Bundesregierung. Und auch der bayerische Ministerpräsident schimpft hörbar - und ist vielleicht auch in einer Art Wahlkampf. Selbst Candy Crush scheint in diesen Zeiten besser als Schwarzer Peter.