Wie viel Rechtsextremismus gibt es in der Polizei? In NRW wurden Dutzende Polizisten wegen rechter Hetze in privaten Chatgruppen vom Dienst suspendiert. In Berlin sollen Beamte Neonazis als mögliche "Verbündete" gegen linke Demonstranten bezeichnet haben, Muslime als "fanatische Primatenkultur" und Flüchtlinge als "Vergewaltiger" und "Ratten". In Hessen wurden über Polizeicomputer persönliche Daten abgefragt und dann Drohschreiben mit dem Absender "NSU 2.0" verschickt. Die Fälle von Rechtsextremismus in der Polizei häufen sich. Innenminister Seehofer stellt heute einen Lagebericht zu rechtsextremen Verdachtsfällen in den Sicherheitsbehörden vor - ab 11 Uhr bei ZDFheute im Livestream.