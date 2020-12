eine entscheidende Hürde im Kampf gegen das Coronavirus in der EU ist genommen: Die Europäische Arzneimittelagentur hat grünes Licht für die Zulassung des Biontech/Pfizer-Impfstoffs. Damit in Deutschland und den weiteren 26 EU-Ländern mit dem Impfen begonnen werden kann, muss noch die EU-Kommission zustimmen - das gilt aber als Formsache. Deutschland will noch in diesem Jahr mit dem Impfen starten. Die wichtigsten Fragen und Antworten zur Impfstoff-Zulassung: