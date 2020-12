Ein weiterer Lichtblick kommt aus Hanau und ist technischer Natur. Zwar gilt der ÖPNV nicht als Pandemietreiber, doch in überfüllten Bussen ist es recht schwierig, sich an die Abstandsregeln zu halten. In der hessischen Stadt wurde ein Lösungsansatz entwickelt, um das Risiko einer Ansteckung mit dem Coronavirus auch in solchen Situationen zu minimieren - dank UV-Lüftungsfiltern, die in 30 städtischen Bussen zum Einsatz kommen sollen und von einem Hanauer Unternehmen entwickelt wurden