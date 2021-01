Ein Elitepolizist, eine Schülerin, eine Chirurgin: Sie alle gehen in Paris 2015 "In Therapie". Die Arte-Serie der "Ziemlich beste Freunde"-Regisseure Eric Toledano und Olivier Nakache zeichnet das Bild einer Gesellschaft, die nach den Terroranschlägen auf die Konzerthalle Bataclan unter Schock steht. "'In Therapie' wird getragen von den hervorragenden Darstellern und Darstellerinnen", urteilt der Bayerische Rundfunk. "Die intimen und eindringlichen Dialoge entwickeln einen (...) Sog, der das Publikum zwingt, auch die nächste und übernächste Sitzung zu belauschen." (35 Folgen von je 20 bis 30 Minuten, bis 27. Juli in der Arte-Mediathek und ab 4. Februar, 21:50 Uhr, im TV)