An Schuldzuweisungen fehlt es auch in Richtung Europäische Union nicht. Ich erinnere mich noch zu gut an die Diskussionen im letzten Frühjahr. Tausende Menschen starben im italienischen Bergamo, es fehlte an allem, Masken, Schutzkleidung und Beatmungsgeräten. Doch die Hilfe der europäischen Nachbarn ließ auf sich warten. Hilfslieferungen wurden zurückgehalten - die Grenzen in der Union der Freizügigkeit sogar vorübergehend dichtgemacht. Der Vertrauensschaden war immens, die europaweite Betroffenheit auch. Dass die EU sich im Sommer auf eine gemeinsame Impfstrategie verständigt hat, ist ein wichtiges Signal der Gemeinsamkeit, deren Fehlen sonst immer beklagt wird.