Auch wenn das Weihnachtsfest 2020 bei vielen Familien bescheidener als sonst ausfallen wird und das Weihnachtsgeschäft nicht so brummt wie üblich, bleiben Geschenke ein wichtiger Bestandteil der Feiertage. Doch was heißt das für das Einkaufsverhalten? Die Deutschen shoppen immer öfter online - vor allem bei Amazon. Der stationäre Einzelhandel dagegen steckt in einer tiefen Krise. ZDFzeit fragt, wo der Einkauf besser ist und warum. Amazon gegen Einzelhandel: Billiger, bequemer - besser? Zu sehen um 20.15 Uhr im TV und vorab in der Mediathek. (44 Minuten)