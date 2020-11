141.792 - so viele Anzeigen gab es 2019 wegen Gewalt in der Partnerschaft. Das ist etwas mehr als in den Vorjahren. Das muss nicht heißen, dass es mehr Taten gab - es könnte auch sein, dass mittlerweile mehr Betroffene zur Polizei gehen. So oder so sind sich die Experten sicher: Die Dunkelziffer ist hoch.