Die Vorsichtsmaßnahmen zeigen Erfolg. Keinen einzigen Covid19-Patienten haben sie inzwischen im Krankenhaus Papst Johannes XXIII. von Bergamo, dort wo es innerhalb von nur drei Monaten so viele Tote gab wie sonst in einem ganzen Jahr. "Was man nicht machen darf, ist die Wachsamkeit abzusenken. Es wäre absurd nur daran zu denken, so etwas wiedererleben zu müssen", erzählt mir der ärztliche Direktor Fabio Pezzoli. Den Höhepunkt der Pandemie beschreibt er mit den Worten: Explosion, Tsunami, Erdbeben.