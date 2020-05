In der Debatte gehen die Stimmen derjenigen unter, die das Virus am eigenen Leib erlebt haben. Dabei haben sie etwas zu sagen, sie sagen es aber - im Vergleich zu den lautstarken Protesten - eher leise. Zum Beispiel Felice Perani aus Bergamo. Weil die italienischen Krankenhäuser fatal überlastet waren, wurde er Ende März nach Deutschland ausgeflogen und mit weiteren italienischen Patienten in der Uniklinik Leipzig behandelt. Felice Perani, sein Vorname bedeutet "glücklich", hat als Einziger überlebt. Er ist zutiefst dankbar - und bleibt dennoch gezeichnet für sein Leben.