So werden nur die Staatsspitzen an den Krieg erinnern, Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird eine Rede halten (sehen Sie dazu ab 11:30 Uhr ein ZDFspezial im Livestream). Ein Krieg, in dem mehr als 50 Millionen Menschen an den Fronten, im Bombenhagel und in den deutschen Vernichtungslagern starben. Der Zeitstrahl zeichnet die letzten 100 Tage nach, als deutsche Soldaten "bis zur letzten Patrone" kämpfen mussten, als ihnen ihre Frauen angesichts der befreiten Konzentrationslager Briefe wie diesen schrieben: "Fred, ich finde mich gar nicht mehr zurecht. … Nie hätte ich deutschen Männern solche Schandtaten zugetraut."