Kinder können das Coronavirus offenbar besser verkraften als Erwachsene. Eine Aussage, die bereits in der frühen Phase der Corona-Krise oft als "gute Nachricht" bei allen schlechten Aussichten auf die Ausweglosigkeit aus der Pandemie erwähnt wurde. Tatsächlich, das geben die Zahlen des Robert-Koch-Instituts her, machen Kinder nur ein bis zwei Prozent der Erkrankungsfälle in Deutschland aus. Und: Bei den meisten verläuft die Krankheit demnach mild. Allerdings: Belastbare Statistiken fehlen bisher und Mediziner vermuten, dass viele Fälle noch nicht erfasst oder erkannt wurden.