Wie es mit den Schulen weitergeht, ist auch umstritten. Zur Stunde beraten die Kultusminister darüber. Die Lehrerverband fordert bundeseinheitliche Regeln. Doch die sind für Schulen genauso wenig in Sicht wie in der gesamten Corona-Politik. Die Forderung (unter anderem von Kanzlerin Angela Merkel, CDU-Chef Armin Laschet und CSU-Chef Markus Söder) nach einem kurzen, harten Lockdown lehnte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) heute im ZDF-Morgenmagazin als "kurzatmigen Aktionismus" ab. In seinem Bundesland sänken die Infektionszahlen, die Lage in den Krankenhäusern sei "entspannt".