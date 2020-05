fragen Sie sich zurzeit auch ständig: Was darf ich denn nun? Auf der Suche nach Antworten habe ich neulich abends auf der Couch sogar die Corona-Verordnung der Landesregierung gelesen. Und gelernt: Die Kosmetikstudios sind in Rheinland-Pfalz noch zu - anders als in Hessen. Augenbrauen zupfen also nur auf der anderen Rheinseite. An Pfingsten eine Party mit 50 Leuten feiern? Wohl nicht, nachdem die Kontakteinschränkungen nun bis 5. Juni verlängert wurden. Also verschieben - aber auf wann?