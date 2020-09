"… aber wie viel CO2 wir wenigstens dadurch einsparen!": Sätze wie diesen hört man immer wieder, seitdem die Flugzeuge aufgrund der Corona-Pandemie am Boden bleiben, ganze Wirtschaftszweige ihre Produktion drosseln und Berufspendler im Homeoffice arbeiten. Wahrscheinlich haben auch Sie in den vergangenen Wochen Ihren C02-Fußabdruck verringert. Die ersten Beobachtungen scheinen die positiven Auswirkungen für die Natur zu bestätigen – so sehr, dass die Bundesregierung ihre Klimaziele für 2020 wider Erwarten erreichen könnte. Doch ganz so einfach ist es mit dem Klimaschutz nicht.



Denn jetzt entscheidet sich, ob dieser Trend ein echter Neuanfang wird. Experten warnen nämlich vor dem Rückpralleffekt – wenn nach der Krise der Wirtschaftsmotor wieder angekurbelt wird und die Erholung der Konjunktur vor dem Klimaschutz Vorrang hat. "Schon während der Finanzkrise 2007 und 2008 hat es einen weltweiten Knick in der Kurve der Treibhausgasemissionen gegeben. Danach allerdings stieg sie nur umso steiler wieder an", schreibt Mark Hugo in seinem Beitrag zu dem Thema.



"Jede Krise birgt eine Chance", besagt ein bekanntes Sprichwort. Ob das auch auf den Kampf gegen den Klimawandel zutreffen wird – das kann nur die Zukunft zeigen.