wie lange noch? Wann können wir endlich wieder leben, wie wir es gewohnt sind? Fußball gucken - so wie früher, Freunde treffen - so wie früher, die Enkel besuchen - so wie früher. Landauf, landab sehnen sich die Deutschen nach Normalität. Und manche sehnen sich nicht nur danach, sie verhalten sich auch so, als wäre alles wie normal und Corona ganz egal.