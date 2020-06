Sternekoch - das klingt nach Glanz und Glamour. Wer es schafft, einen Michelin-Stern zu "erkochen", der hat es geschafft. Aber was nach Traumjob klingt, ist in Wirklichkeit harte Arbeit. Die ZDF.reportage "Deutschland kocht: Zwischen Gulaschkanone und Sternestress" sehen Sie am Sonntag, 17:55 Uhr, im TV und in der Mediathek.