Morgen, 1. Mai, ab 10 Uhr gibt es vorab in der Mediathek die Serie "Liebe. Jetzt!" von ZDFneo. Natalia Belitski, Jürgen Vogel und andere zeigen sechs Kurzgeschichten über Beziehungen in Corona-Zeiten. Im TV startet die Serie am Sonntag, 3. Mai 2020, ab 21.45 Uhr.