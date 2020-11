Kneipen und Restaurants waren so voll, wie gerade noch erlaubt, am Szene-Imbiss zog die Warteschlange große Schleifen, die Nachbarn entschuldigten sich für den Partylärm am Vorabend und bei Twitter und Co. häufen sich wieder Bilder leerer Drogerie-Regale. Soziale Nähe, unbeschwertes Ausgehen und ein angstfreier Toilettengang sind vielen von uns anscheinend wichtiger, als es uns vor der Krise bewusst war.