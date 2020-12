Der Mangel an Pflege- und Gesundheitspersonal entwickelt sich zum zentralen Knackpunkt in der Corona-Krise. Die Pandemie hat zu Tage gebracht, was Insider und Experten schon lange befürchtet hatten. ZDFzoom fragt in der Sendung "Corona und kein Personal": Woran liegt der enorme Personalmangel und was muss dagegen unternommen werden? Die Antworten gibt es ab 22.45 Uhr im TV und vorab in der Mediathek. (28 Minuten)