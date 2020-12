Und zum Schluss etwas für die Freunde des Pferdesports: Das 160-Kilometer-Rennen von Florac gilt als einer der härtesten Distanzritte der Welt. Pferde und Reiter müssen in den südfranzösischen Cevennen strapaziöse Gebirgswege meistern. Den Film "Pferdesport am Limit - Distanzreiten in Europa" sehen Sie vorab in der Mediathek. (32 Monate)