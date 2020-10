Sie haben schon alle SOKO-Staffeln in unserer Mediathek durch und suchen weitere Krimi-Serien für die langen Herbstabende? Dann ist "Der junge Inspektor Morse" vielleicht etwas für Sie. Morse ermittelt in Oxford die schwierigsten Fälle - mit einer großen Portion Retro-Charme im britischen Stil. Als Einstimmung auf die neue Staffel 6 können Sie jetzt alle Folgen der fünften Staffel in unserer Mediathek sehen. (6 Folgen à 87-89 Minuten)