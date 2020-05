Und über all dem schweben nach wie vor die unabsehbaren gesundheitlichen Folgen. Wiegen wir uns nun so sehr in Sicherheit, dass wir eine zweite Infektionswelle riskieren? Oder bleiben wir - gerade für Menschen in Risikogruppen - verantwortungsbewusst, tragen weiterhin unsere Masken und halten Abstand zueinander? Ob die Regeln in Deutschland da zu locker, zu streng oder genau richtig sind, liegt weiterhin bei uns.