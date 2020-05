Was die Lockerungen aber nicht bedeuten: dass das Virus besiegt ist. Deshalb ist weiterhin Vorsicht geboten. Die Bundesregierung empfiehlt dringend, eine Schutzmaske in der Öffentlichkeit zu tragen, in Sachsen ist Mundschutz ab heute sogar im öffentlichen Nahverkehr und in Geschäften flächendeckend verpflichtend. Mit einer Maske können Sie andere vor einer Ansteckung schützen, sorgen dafür, dass die Infektionszahlen nicht ansteigen und möglicherweise bald weitere Lockerungen folgen können.