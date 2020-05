was vermissen Sie gerade am meisten? Für mich sind es Freunde und Verwandte - und all das, was ich normalerweise mit ihnen teile. Unbeschwerte Ausflüge, Abende und Gespräche; Umarmungen und Nähe; eine gute Zeit eben, in Cafés, Restaurants, unter Menschen. Alles, was bis Mitte März noch normal war.