Ein halbes Jahr ist es jetzt her - der erste Corona-Fall in Deutschland. Oder ist es eine halbe Ewigkeit? Viele Koordinaten unseres Seins haben sich seitdem verändert. Nicht zuletzt auch unser Zeitgefühl: Die Reduzierung unseres sozialen Radius hat die verfügbare Zeit gedehnt und zugleich füllt die digitale Durchdringung unserer Tage - lückenlos von einer Online-Konferenz in die nächste - die früheren Fugen der Kalender, diese unverdichteten Momente, um von A nach B zu kommen oder an der Kaffeemaschine zu plaudern.