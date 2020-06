der Fall Tönnies zeigt, wie schnell es gehen kann: Kaum haben sich die Menschen in den Kreisen Gütersloh und Warendorf an die neuen Freiheiten infolge der Corona-Lockerungen in Nordrhein-Westfalen und in anderen Bundesländern gewöhnt, wird dort nach dem jüngsten Virus-Ausbruch in der Fleischfabrik das öffentliche Leben wieder massiv eingeschränkt. Auch die Diskussion um Arbeitsbedingungen in der Branche ist wieder neu entfacht.