in den chinesischen Metropolen gehörte das Tragen von Mundschutz-Masken schon vor dem Ausbruch der Corona-Pandemie zum Alltag. Nicht etwa, um sich oder andere vor Viren zu schützen, sondern aufgrund der schlechten Luftqualität in Peking, Shanghai oder Hongkong. In Deutschland sieht man trotz weiter ansteigender Infektionszahlen nur vereinzelt Menschen mit Mundschutz auf den Straßen. Und nicht selten werden diesen wenigen komische Blicke zugeworfen.



Doch nun kommt auch von den ersten offiziellen Stellen die Aufforderung, Schutzmasken zu tragen: In Jena dürfen die Menschen ab kommender Woche nur mit Mundschutz einkaufen oder den öffentlichen Nahverkehr nutzen. Im hessischen Hanau wünscht sich der Oberbürgermeister, dass die Bürger dies freiwillig tun - eine Anleitung zum Selbernähen gibt es dabei inklusive. Und zwar nicht um sich, sondern um andere zu schützen. Rathauschef Claus Kaminsky ist sich sicher: