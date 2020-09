Noch wissen wir nicht sicher, wie schlimm die Corona-Pandemie Deutschland treffen wird. Die verordneten Kontaktbeschränkungen sollen die Infektionskurve möglichst flach halten, um die Kapazitätsgrenzen des Gesundheitssystems nicht zu sprengen. Damit die Krankenhäuser nicht zusätzlich belastet werden und auf den Ansturm der Covid-19-Patienten vorbereitet sind, werden viele OP-Termine verschoben.



Dass das nicht unproblematisch ist, zeigt unser Beitrag "Was das Coronavirus für Operationen bedeutet". Denn für die Kliniken ist es auch eine ökonomische Herausforderung, wenn die OP-Säle leer stehen. Und es ist unklar, wie lange die Staus in den OPs andauern werden. Auf der anderen Seite steht aber auch fest: Die Behandlung von akuten und lebensbedrohlichen Fällen sei sichergestellt, betonen die Ärzte.



Doch das Gesundheitswesen plagt noch ein anderes Problem: Die Lieferengpässe bei Medikamenten, die durch die Corona-Pandemie weiter gewachsen sind. Der Grund: Etwa 80 Prozent der Wirkstoffe werden in Billiglohnländern wie China oder Indien hergestellt. Regelmäßig nicht lieferbar sind etwa bestimmte Krebsmedikamente, Blutdrucksenker oder Antibiotika, wie ein Beitrag von "Frontal 21" zeigt. Das macht die Lage unberechenbarer. Und der Wiederaufbau von Produktionsstätten in Europa, den jetzt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn fordert, würde Jahre dauern. Hier könnte tatsächlich Corona zum Weckruf werden.