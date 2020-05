Wer ist eigentlich diese Leopoldina, die Empfehlungen für den Corona-Exit macht und hat sie nicht vor einigen Jahren 1.300 Kliniken in Deutschland als überflüssig eingestuft? Hat sie nicht, doch diese These wird gerade häufig in sozialen Netzwerken verbreitet. Der ARD-faktenfinder hat die Hintergründe recherchiert.