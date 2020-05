vor uns liegt ein Osterfest, wie es Deutschland noch nie erlebt hat. Wenn normalerweise Ostereier bei Oma im Garten gesucht würden, gilt in diesem Jahr eine Kontaktbeschränkung. Um Oma zu schützen, werden Ostergeschenke per Post verschickt und am Ostersonntag werden unzählige Familien ihre Liebsten nur per Videoanruf zu Gesicht bekommen.