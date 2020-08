Proteste gegen Polizeigewalt in den USA flammen wieder auf: Nach einem tödlichen Vorfall am Rande von Protesten in der US-Stadt Kenosha im Bundesstaat Wisconsin ist ein Tatverdächtiger festgenommen worden. Der 17-Jährige soll wegen Mordes angeklagt werden. Aus Protest gegen Polizeigewalt haben zahlreiche Profisportler in den USA ihre Arbeit eingestellt.