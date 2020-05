"Wir leben nicht in der Endphase der Pandemie, sondern immer noch an ihrem Anfang." Das sagte Kanzlerin Merkel heute in ihrer Regierungserklärung zur Corona-Krise im Bundestag. Der Satz ist auch als Kritik an dem ein oder anderen Ministerpräsidenten zu verstehen. Wie die Lockerungen umgesetzt würden, wirke mitunter "sehr forsch, um nicht zu sagen, zu forsch", kritisierte die Kanzlerin.