seit Beginn der Corona-Krise hört Deutschland wieder häufiger von seiner Kanzlerin. Lange war es ziemlich still um Angela Merkel. Es waren andere, die den politischen Takt in Deutschland vorgaben. Nun aber zeigt Merkel Präsenz, mischt sich in Debatten ein, appelliert an die Mitbürger - und wird dabei zur Wort-Trendsetterin.