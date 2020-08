Der bisher viel gelobte Bundesgesundheitsminister Spahn läuft mit seiner Urlauber-Test-Strategie vor die Wand, gibt sich dafür jetzt aber umso entschlossener und kündigt ein "verstärktes Quarantäneregime" an: "Das ist keine Bitte, sondern eine staatliche Anordnung." Auch der bayerische Ministerpräsident Söder fordert eine "neue Stringenz bei Verstößen" und die Noch-CDU-Vorsitzende Kramp-Karrenbauer stellt eine "Maskenpflicht am Arbeitsplatz" in den Raum, obwohl sich dort vergleichsweise wenig Menschen infizieren.