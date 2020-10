4.058 neue Corona-Infektionen an einem Tag, so viele wie seit Anfang April nicht. Das Robert-Koch-Institut warnt davor, dass sich das Virus unkontrolliert verbreitet. 14 Kreise und Städte überschreiten mittlerweile die Grenze von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner in einer Woche. Das Alarm-Level steigt wieder - auch wenn es in Deutschland zurzeit wenige schwere Verläufe und Todesfälle gibt.