In Österreich und Italien dürfen seit heute außer Supermärkten und Apotheken auch kleine Läden und andere Geschäfte wieder öffnen. "So viel Freiheit wie möglich, so viel Einschränkung wie nötig", beschreibt es Bundeskanzler Sebastian Kurz. In Spanien, wo Ostermontag kein Feiertag ist, durften Bau- und Fabrikarbeiter bereits gestern erstmals wieder zu ihren Arbeitsplätzen. Mit Mundschutz und unter strengen Sicherheitsvorkehrungen. Nur Frankreich geht in die entgegengesetzte Richtung: Dort hat Präsident Emanuel Macron die Ausgangssperre bis zum 11. Mai verlängert.