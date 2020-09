Es ist noch viel Konjunktiv in diesen Aussichten. Gesundheitsminister Spahn hat in seiner Pressekonferenz betont: Wir befinden uns noch "in der Ruhe vor dem Sturm" und keiner könne "genau sagen, was in den nächsten Wochen kommt". Aber nach den Wochen mit täglich neuen Schreckensnachrichten kann eine kleine Portion Optimismus auch helfen, um die Krise zu überstehen.