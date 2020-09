Stellen Sie sich vor, es beginnen die Osterferien und keiner merkt’s so richtig. So wie heute in einigen Bundesländern. Wenn Sie Kinder haben, dann herrscht bei Ihnen schon seit etwa drei Wochen Ausnahmezustand, die Schulen sind ja bundesweit geschlossen. Und jetzt bleibt erst einmal vieles einfach so wie es ist, denn Besuche bei Oma und Opa - oder Reisen überhaupt - sind weiterhin tabu. Und nun? Ist die Familienkrise vorprogrammiert? Vielleicht lässt sich die Situation als "sportliche Herausforderung" angehen und meistern, wie Familientherapeutin Lineke Visser im Interview mit dem ZDF-Mittagsmagazin erklärt.



Es ist jedenfalls auch in den Ferien Durchhaltevermögen angesagt. Kontakte vermeiden, zuhause bleiben und auf Abstand achten, lautet weiterhin die Devise. Immerhin gibt es Hinweise, dass sich unsere Ausdauer lohnt und die Corona-Maßnahmen Wirkung zeigen: Die Infiziertenzahlen steigen zwar weiter, doch die Geschwindigkeit der Verbreitung in Deutschland verlangsamt sich.