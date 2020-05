Immerhin: Zu all den Dingen, die Ostern so besonders machen, gibt es in diesem Jahr auch Alternativen. Unsere Autorin Julia Klaus hat sie sich angeschaut und festgestellt: Das Internet holt Freunde, Verwandte und sogar den Papst ins eigene Wohnzimmer. Und Großeltern können mit ein bisschen Kreativität sogar echte Ostereier für ihre Enkel verstecken.