Die zeigen, dass die geltenden Maßnahmen von einer großen Mehrheit für richtig gehalten werden, also auch die Lockerungen. Aber: Für Schülerinnen und Schüler und für die Betreuung der ganz Kleinen in Kitas wird viel zu wenig getan, finden die Deutschen. Und dass in der Fußball-Bundesliga morgen wieder angepfiffen wird, das ist für eine deutliche Mehrheit eine ziemlich schlechte Idee in Zeiten der Abstandswahrung.