Auch heute sendet ZDFheute live wieder um 20:30 Uhr eine Corona-Sprechstunde. Diesmal berichtet Krankenpflegerin Yvonne Falckner von der Situation in den Krankenhäusern und darüber, was Pflegekräfte gerade wirklich brauchen.



Das ZDFspezial zum Thema: "Corona-Krise – Wirtschaft wankt, Jobs in Gefahr" sehen Sie um 19:20 Uhr im TV und in der Mediathek.