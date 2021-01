In Berlin tagte heute wieder der Wirecard-Untersuchungsausschuss. Warum haben Wirtschaftsprüfer und Behörden jahrelang nichts von den frisierten Bilanzen mitbekommen? Dieser Frage geht auch die Doku "Wirecard - Game Over" nach. Und stößt auf einen Fall von Geldgier, Größenwahn und dunklen Geheimnissen. (59 Minuten, jederzeit in der Mediathek und um 20:15 Uhr auf ZDFinfo.)