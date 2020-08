die Stimmung an deutschen Flughäfen könnte ab dieser Woche etwas gereizter werden: Denn die bereits angekündigte Testpflicht für Reiserückkehrer aus Risikogebieten soll in den nächsten Tagen in Kraft treten. Das bekräftigte Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Morgen.