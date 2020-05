Heute vor 75 Jahren, am 29. April 1945, erreichten US-amerikanische Truppen das Konzentrationslager Dachau. Wie war für die Soldaten die Ankunft in der Hölle des KZ, was passierte in den Stunden der Befreiung? Teils Reportage, teils Rückblick zeigt die Dokumentation "24 Stunden Dachau" der Kollegen von ZDFinfo auch, wie 75 Jahre später die Bundesrepublik noch um ihre Erinnerungskultur ringt: