Aber zum Positiven: Für 31 Länder in Europa werden die Reisewarnungen aufgehoben. Dazu gehören auch Großbritannien, Island, Schweiz und Norwegen. Soweit, so unkompliziert, aber es wäre ja nicht Corona-Zeit, wenn es so einfach ginge: In Spanien und Norwegen gelten noch Einreisesperren, während man in Großbritannien wohl einen Teil des Urlaubs in Quarantäne verbringen muss. Deutschland fährt dagegen die wegen Corona eingeführten Grenzkontrollen wieder zurück. EU-Bürger und Schweizer können ab 16. Juni wieder ungehindert einreisen.