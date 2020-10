Was passiert, wenn ich in ein Gebiet fahren will, in dem es in der letzten Woche mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner gab - zum Beispiel nach Berlin-Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Neukölln oder Tempelhof-Schöneberg? Diese Bezirke gelten als Corona-Hotspots. Genauso wie die Städte Remscheid und Hamm und der Kreis Vechta. Und was ist mit Menschen, die so ein Risikogebiet verlassen wollen?