Vierschanzentournee startet: Mit dem Wettbewerb in Oberstdorf beginnt heute das traditionelle Turnier der Skispringer. Dort sowie an den Schanzen in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen wird bis zum 6. Januar der Gesamtsieger ermittelt. Das ZDF überträgt die heutige Qualifikation in Oberstdorf ab 16:10 Uhr live.